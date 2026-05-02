Başsavcılık harekete geçti: Tuba Torun Erdoğdu’nun “savaş ilanıdır” sözlerine inceleme
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aykut Erdoğdu'nun avukatı ve eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun basın açıklamasında kullandığı "savaş ilanıdır" sözleri nedeniyle harekete geçti. Başsavcılık, açıklamaya ilişkin "yargı görevi yapanı etkileme teşebbüs" suçu kapsamında inceleme başlattı.