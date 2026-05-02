CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’nde akraba kıyağı iddiası

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Büyükçekmece Belediyesi'nde "haksız menfaatin, tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılan eski Başkan Hasan Akgün'ün akrabalarının üzerine geçirildiği" iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 93 sayfalık iddianamede 3 kişi "mağdur", Akgün'ün de arasında bulunduğu 6'sı tutuklu 31 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. Konuyla ilgili olarak yetkili kurumlara gönderilen 19 ihbar mektubunun bulunduğu belirtilen iddianamede, Akgün'ün elde edilen haksız menfaatin bir kısmını akrabalarının üzerine aktardığı ve bu şekilde zenginleştiğine dair değerlendirme yapıldı. İddianamede, Akgün'ün de arasında olduğu 31 şüphelinin karıştığı iddia edilen, aralarında rüşvet villalarının da bulunduğu 14 eyleme yer verildi.