Davullarla zurnalarla 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yurdun dört bir yanında renkli görüntülerle ve bayram havasında kutlandı.

Diyarbakır'daki kutlamalar belediye binası önünde gerçekleştirildi. Kutlama programında davul ve zurna eşliğinde işçiler halaylar çekerken, kentte 1 Mayıs coşkusu bayram havasında geçti.

Kayseri'de gerçekleştirilen programlarda yüzlerce işçi, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek bayram coşkusunu yaşadı.

Kars'ta "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları atan emekçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerken, yerel sanatçılar türküler söyledi.

Ardahan'da Tarihi Kongre Binası önünde başlayarak PTT kavşağına kadar yürüyen işçiler, müzik eşliğinde halay çekti.

Bursa'da Gökdere Meydanı'ndaki kutlamada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan mevsimlik, geçici ve kampanya işçilerinin sorunlarının çözümünü, mutlak iş güvencesi sorunlarını gündeme getirdi.

Adana'da sivil toplum örgütleri, Cevat Yurdakul Caddesi'nden Uğur Mumcu Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca davul ve zurnalar eşliğinde eğlenen işçiler renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Kadıköy'deki 1 Mayıs etkinliklerinin adresi Rıhtım Meydanı'ydı. Kutlamaların huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla alınan tedbirler, gün boyu sürdü. Yürüyüş yapan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) sendikaları "Katil İsrail Filistin'den defol", "Katil İsrail Ortadoğu'dan defol" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı. Saraçhane'de ise DİSK'e bağlı Nakliyatİş Sendikası, Bozdoğan Kemeri çevresinde toplandı. Davul zurna eşliğinde halay çekildi.

SENDİKALAR TAKSİM'DE

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle bazı sendika üyeleri Taksim Meydanı'na gitti. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na izinli olarak DİSK, HAK-İŞ, HÜRİŞ, TÜRK-İŞ, Birleşik Kamu – İş Konfederasyonu, Devlet Memurları Konfedarasyonu, Hak-Sen, Sahim-Sen, Bağımsız Kamu Sendikaları, Nakliyat İş Sendikası çelenk bıraktı.

TÜRKİYE'NİN GERÇEK KAHRAMANLARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 11 şehir küllerinden doğarken her yuvada işçi kardeşlerimizin alın teri var.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Emeğini değere, üretimini berekete dönüştüren herkes Türkiye Yüzyılı'nın mimarıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye'nin gerçek kahramanları işçi, memur ve tüm emekçi kardeşlerimizdir. ANKARA

PROVOKATÖRLERE GEÇİT YOK

1 Mayıs'ta kaos çıkarmak isteyenler polise saldırdı. İstanbul'daki Mecidiyeköy Meydanı'nda marjinal gruplar polisin soğukkanlı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. 575 kişi gözaltına alındı.

