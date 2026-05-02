Siyonist pusuya karşı vicdanlar ayakta

İsrail'in Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekti. İstanbul, Kahramanmaraş, Trabzon, Artvin ve Adıyaman başta olmak üzere bütün kentlerde düzenlenen eylemlerde, saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanarak kınandı.

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında Ayasofya-i Kebir Camii önünde toplanan binlerce kişi, "Sumud insanlık emanetidir, emanetine sahip çık" diyerek dünyaya adalet çağrısında bulundu. Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hiçbir engel, zalimlik insanlığın vicdanını susturamayacak" dedi.

Artvin'de Halitpaşa Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan filonun uluslararası sularda uğradığı saldırının yalnızca gemilere değil, insanlık onuruna ve uluslararası hukuka yapıldığını belirtti.

Trabzon'da İskender Paşa Camii önünde toplanan Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri adına konuşan Furkan Çelik, Akdeniz'de ilerleyen filonun umudu ve direnişi temsil ettiğini ve farklı dinlerden aktivistlerin de filoda yer aldığını, ortak amaçlarının ise Gazze'deki ablukanın sona ermesi olduğunu dile getirdi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Milli Egemenlik Meydanı'nda Kelkit Kudüs Platformu öncülüğünde düzenlenen protestoda ise saldırının sadece bir yardım filosuna değil, uluslararası hukuka, seyrüsefer özgürlüğüne ve insanlık değerlerine yönelik olduğu, saldırıların son bulması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta Abdülhamithan Camii önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, saldırıya tepki gösterdi. Saldırının uluslararası sularda gerçekleştiği belirtilirken, bunun açık bir hukuk ihlali olduğu ifade edildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 100. Yıl Parkı önünde toplanan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de saldırıyı protesto etti. Saldırının yalnızca yardım gemilerini değil, insanlık değerlerini hedef aldığı vurgulandı.

Ardahan'da, Eğitime Destek Platformu ve Filistin Platformu tarafından yapılan ortak basın açıklamasında ise Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahalenin kabul edilemez olduğu belirtilerek uluslararası hukuka aykırı olduğu kaydedildi.