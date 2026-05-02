SON DAKİKA… Türkiye Belediyeler Birliği toplantısında Ekrem İmamoğlu provokasyonu: Mektubunu okumak isteyince arbede yaşandı!

SON DAKİKA… Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan toplantıya Ekrem İmamoğlu provokasyonu damga vurdu! Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu’nun mektubunu okumak isteyince salon karıştı. Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı.
TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yolsuzluktan tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumaya çalıştı! Bunun üzerine salonda gerginlik yaşandı.
TBB'nin yeni yönetim seçimi öncesinde ortalık karıştı! | Video
Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı.