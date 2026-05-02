‘Türkiye ve Malezya direniş ortağıdır’
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, eğitim oturumları ve stratejik temaslarda bulunmak üzere Malezya'yı ziyaret etti. Bilal Erdoğan'a, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da eşlik ettiği Malezya ziyareti, Kuala Lumpur'da düzenlenen "Leadership Summit 2026" programıyla başladı. Ziyaret kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya gelen Bilal Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Malezya-Türkiye Eğitim Forumu'na katılarak önemli açıklamalarda bulunan Bilal Erdoğan, iki ülkenin küresel sistemdeki konumunu "direniş ortaklığı" olarak tanımladı.
İKİ KARARLI DURUŞ
Bilal Erdoğan, "Türkiye ve Malezya, küresel rüzgârların sert estiği bir çağda, kendi kimliğini koruyarak ayakta kalma mücadelesi veren iki büyük direniş ortağıdır. Köklerini medeniyet toprağına daha derin salan, kendi yerli ve milli imkânlarıyla 'Biz de varız' diyen iki kararlı duruşun adıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Malezyalı öğrencilerle buluşmasında ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımına değinerek teknik güç ile ahlaki değerler arasındaki dengeyi anımsattı. Teknolojik gelişimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İyi makinelere sahibiz ancak 'iyi teknik' ile 'erdemli insan' arasındaki ince çizgiyi çok iyi kavramalıyız. Bugün İsrail'in çok iyi silahlara sahip olması onları erdemli yapmıyor, aksine bir soykırım suçlusu yapıyor. İyi tekniklere sahip olmak kadar, erdemli insanlar yetiştirmek de hayati bir öneme sahip" diye konuştu. Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim vizyonunun medeniyet değerleri ışığında şekillendirilmesi kararlılığıyla sona erdi.
İKİ KARARLI DURUŞ
Bilal Erdoğan, "Türkiye ve Malezya, küresel rüzgârların sert estiği bir çağda, kendi kimliğini koruyarak ayakta kalma mücadelesi veren iki büyük direniş ortağıdır. Köklerini medeniyet toprağına daha derin salan, kendi yerli ve milli imkânlarıyla 'Biz de varız' diyen iki kararlı duruşun adıyız" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Malezyalı öğrencilerle buluşmasında ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımına değinerek teknik güç ile ahlaki değerler arasındaki dengeyi anımsattı. Teknolojik gelişimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İyi makinelere sahibiz ancak 'iyi teknik' ile 'erdemli insan' arasındaki ince çizgiyi çok iyi kavramalıyız. Bugün İsrail'in çok iyi silahlara sahip olması onları erdemli yapmıyor, aksine bir soykırım suçlusu yapıyor. İyi tekniklere sahip olmak kadar, erdemli insanlar yetiştirmek de hayati bir öneme sahip" diye konuştu. Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim vizyonunun medeniyet değerleri ışığında şekillendirilmesi kararlılığıyla sona erdi.