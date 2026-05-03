39 yıl sonra şehitlik unvanı verildi

Konya'da yaşayan Abdi Köseoğlu, 1987'de İstanbul'da askerliğini yaparken meydana gelen silah kazasında ağır yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Jandarma Er Abdi Köseoğlu (22), memleketinde toprağa verildi.

Geçen yıl Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şubesi ile irtibata geçen Hacınuman Mahallesi Muhtarı Mustafa Özcan, köylerinde bir şehit bulunduğunu ancak mezarında bayrak dahi olmadığını söyledi. Yürütülen resmi yazışmalar ve incelemelerin ardından Abdi Köseoğlu'na şehitlik unvanı verildi. Abdi Köseoğlu'nun mezarı da yönetmelik kapsamında yenilenerek, başına Türk bayrağı asıldı.