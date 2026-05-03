Ablukayı kıracağız Gazze’ye varacağız

İsrail'in uluslararası sulardaki saldırısından kurtulan Sumud Filosu aktivistlerinden Klinik Psikolog Mehmet Yasir Cebeci, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Halen Girit açıklarında demirli olduklarını söyleyen Cebeci, şöyle konuştu:

O gece filonun arka taraflarındaydık. Savaş gemileri bazı teknelere saldırmaya başladı. Zodyak botları görünce Girit'e doğru hızla dümen kırdık. 30-40 millik mesafeyi saatler içinde aştık. Dronlar bizi bir süre takip etti. Daha sonra gerideki teknelere odaklandılar. Girit'te havanın düzelmesini bekliyoruz. Her an İsrail saldırısı olabilir. Ablukayı delmemizden korktukları için, bize kendi sözde karasularına 800 mil mesafede saldırdılar. Ama daha fazla gemiyle yola çıkacağız. O ablukayı kıracağız.

Girit açıklarında seyrederken savaş gemileri görüldüğüne dair haberler gelmişti. Grup grup seyir halindeydik. Biz İtalya'dan çıktığımızdan beri gözcü dronlar tarafından izleniyorduk ama dronları İsrail'in psikolojik yıldırma aracı olarak düşünmüştük. O esnada Yunanistan karasularına 30 mil mesafedeydik. Gemilerin savaş gemisi olduğunu daha sonra teyitledik.

İlerleyen saatlerde Zodyak botlarını gördük. Sağ tarafımızda 5-6 mil mesafedeki kırmızı ışıkları gördük. Etrafımızdaki gemilere saldırı olduğunu öğrendik. Şu anda 31 gemiyle Girit açıklarında bekliyoruz."