ANSET’e yönelik yürütülen soruşturmada 27 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik çalışma başlatıldı.

USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimlerince yapılan araştırmalar doğrultusunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında, ihalelerde yetkili olan kişiler ile aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Dosyada, 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespit edildiği bildirildi.

BÖCEK VE TUNCER DOSYADA

Soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

27 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dosya kapsamında 1 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 3 firari şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği ve 2 kişinin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.