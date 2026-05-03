Bakan Göktaş'tan aile kurumunu hedef alan Bosch reklamına tepki: Annelik, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır
Son dönemde küresel çapta “aile karşıtlığı” üzerinden “yalnız yaşam tarzı” insanlara aşılanırken, Bosch Home Türkiye tarafından 10 Mayıs Anneler Günü’ne özel çekilen ve direkt aile kurumunun hedef alındığı video sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerde, çocukların hayvanlarla aynı kefeye koyulması dikkat çekti. Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bosch'un aile kurumunu hedef alan reklamına tepki göstererek, "Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur." dedi.
Aile kurumunun ve anne ile baba figürlerinin doğrudan hedef alındığı videoda, iki kadın arasında geçen diyaloglarda "çocuk" ve "annelik" üzerine konuşulduğu izlenimi oluşuyor. Ancak diyaloğun sonuna gelindiğinde aslında "çocuk" diye bahsedilen varlığın "hayvan" olduğu anlaşılıyor.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ
Söz konusu görüntüler sosyal medyada da büyük tepki gördü. Vatandaşlar "Özür dileyin ve bu reklamı derhal kaldırın" diyerek tepkilerini dile getirdi.
BAKAN GÖKTAŞ'TAN TEPKİ
Bakan Göktaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir! Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir. Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz. Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur."