Irak’la ilişkilerimiz daha da gelişecek
Başkan Erdoğan, Irak Başbakan adayı Muhammed Ali Zeydi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Zeydi'yi başbakanlığa aday gösterilmesi nedeniyle tebrik ederken, Irak'ta kapsayıcı, dengeli ve istikrarlı bir hükümeti süratle kuracağına inandığını söyledi. Türkiye'nin Irak'la yakın iş birliğine stratejik ve kurumsal temelde ciddi ivme kazandırdığını belirten Erdoğan, yeni dönemde bunu daha da ilerletmenin hedeflendiğini, Türkmenlerin Irak ile kardeşliğin müstesna unsurunu teşkil ettiğini kaydetti. Başkan Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, terörle mücadele, savunma sanayii, enerji ve ulaştırma gibi pek çok kritik başlıkta ilişkileri ilerletme konusunda kararlı olunduğunu da ifade etti.