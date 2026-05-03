İşte 15 maddelik yol haritası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Başkan Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi"nde 15 maddelik yol haritası yer alıyor.
1- Aile ve nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi hususundaki ülke önceliklerimiz ulusal politika belgeleri ile kurumların stratejik plan ve programlarına dahil edilecek.
2- Tüm kamusal politika, düzenleme, uygulama ile kamu kurumları tarafından yürütülen veya desteklenen araştırmalar aile kurumuna ve nüfus değişimine etkileri yönünden değerlendirilecek.
3- Kamu kurum ve kuruluşları somut görev alanlarıyla ilgili faaliyetlerinde aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı yaklaşımla hareket edecek, uygulamalarını buna göre yürütecek.
4- Cinsiyetsizleştirme akımları ve bağımlılıklar, nesilleri korumak için bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak.
5- Evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak, gençlerin evlenmesini kolaylaştıracak mekanizmalar güçlendirilecek.
6- "Annelik ve babalık" toplumsal bir değer olarak tahkim edilecek; çocuk sahibi olmayı özendiren ve çok çocuklu aileleri destekleyen uygulamalar hayata geçirilecek.
7- Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesine yönelik politikalar güçlendirilecek, yaşlı refahına yönelik sürdürülebilir sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri ile başta aile merkezli olmak üzere çeşitlendirilmiş bakım ve destek modelleri geliştirilecek.
8- Nüfusun dengeli dağılımını gözeten bütünleşik bir çerçevede kırsal alandaki nüfus kaybının önlenmesi, kentlerde yoğunlaşan nüfusun kırsal alanlara geri dönüşünün özendirilmesi ve kentsel mekânların aile ve çocuk odaklı bir perspektifle dönüştürülmesi için bütüncül tedbirler hayata geçirilecek.
9- Mevcut hukuki düzenlemeler aile ve nüfus yapısını koruma ve güçlendirme yaklaşımıyla gözden geçirilecek, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hukuki düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülecek.
10- Aile ve nüfus yapısında meydana gelen değişimler düzenli olarak takip edilecek ve incelenecek.
11- Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi'nin etkin icrası için kurumsal yapılanma, yerel uygulama kapasitesi, işbirliği, teknik ve dijital altyapı güçlendirilecek, personelin mesleki yetkinliği geliştirilecek.
12- Türkiye'nin konuya ilişkin olarak uluslararası mecralarda üstlendiği öncü rolü tahkim eden diplomasi faaliyetleri yürütülecek, Türkiye ile benzer tutum sergileyen ülkelerle işbirlikleri geliştirilecek.
13- Tüm kitle iletişim araçlarındaki zararlı unsurların tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesine yönelik dijital aile kalkanı oluşturulması başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında gerekli tedbirler alınacak, aile dostu yayıncılık teşvik edilecek ve sorumlu medya kullanımı bilinci yaygınlaştırılacak.
14- Güçlü aile ve nüfus hedeflerine dair iletişim kampanyaları yürütülecek, bu konular örgün ve yaygın eğitim programlarında temel bir bileşen olarak ele alınacak.
15- Her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu haftanın anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlenecek.
ANAYASAL KORUMA
Genelgede, toplumların istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürebilmesinin güçlü bir aile ve nüfus yapısına bağlı olduğu vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41'inci maddesinin aileyi devletin koruması altına aldığı hatırlatılarak, uluslararası sözleşmelerde de ailenin "toplumun doğal ve temel birimi" olarak tanımlandığı ifade edildi.
EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR
Emine Erdoğan, "Toplumumuzun en güçlü dayanağı olan aileyi koruyan, nesiller arasındaki bağı kuvvetlendiren bu kıymetli çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
