Özel’in aracını belediye parasıyla modifiye etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Uşak Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şoförü Murat Altınkaya itirafçı oldu.

Altınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını itiraf etti. Özkan Yalım ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes Benz V300 model iki aracın İstanbul'da bir dizayn şirketinde VIP araca dönüştürüldüğünü anlattı.

170 BİN EURO+KDV

Özgür Özel'in kullandığı aracın 230 bin euroluk dönüştürülme bedelinin pazarlıkla 170 bin euro + KDV olarak belirlendiğini ve bu paranın belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından ödendiğini söyledi. Altınkaya, "Bağış paralarıyla Yalım'ın özel şirketlerinin borçlarının ödendiğini de anlattı.