Silahlar bırakılırsa yasal düzenleme gelecek
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir aya girildi. Sürecin hızlandırılması için bir taraftan terör örgütü üçlü kıskaca alınırken diğer taraftan kayyum, hasta mahkûmlar gibi yasal düzenleme gerektirmeyen bazı konuların masaya yatırılabileceği belirtiliyor. Terör örgütü PKK, İran'a yönelik saldırı sonrasında silah bırakma sürecini yavaşlattı. Daha önce de buna benzer bir manevrayı Suriye'deki entegrasyon sürecinde yapmıştı. Ancak beklediğini alamayınca tekrar silah bırakmaya başlamıştı. Yeniden farklı hayallere kapılan terör örgütü için "üçlü kıskaç" stratejisi başlatılacak.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Yavaşlama olsa da süreç devam ediyor. AK Parti, sürece ilişkin bir takvimlendirme yapmış durumda. Bu nedenle, farklı siyasi taleplerden ziyade bu takvime göre hareket ediliyor. AK Parti'nin gündeminde statü, teyit ve tespit olmadan yasal düzenleme yapılması şimdilik bulunmuyor. Devletin ilgili birimleri teknik bir hazırlık yürütüyor.
SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Yavaşlama olsa da süreç devam ediyor. AK Parti, sürece ilişkin bir takvimlendirme yapmış durumda. Bu nedenle, farklı siyasi taleplerden ziyade bu takvime göre hareket ediliyor. AK Parti'nin gündeminde statü, teyit ve tespit olmadan yasal düzenleme yapılması şimdilik bulunmuyor. Devletin ilgili birimleri teknik bir hazırlık yürütüyor.