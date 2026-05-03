Yöresel kültürümüzü nesillere aktarmalıyız

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen İsabeyli Yöresel Ürünler ve Kültür Sanat Festivali'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada "Bu tür festivalleri sıradan görmüyorum. 'Eski âdetlerimizi yaşatabilsek, o eski duyguları yeniden canlandırabilir miyiz? Eski gelenek göreneklerimizi şimdinin çocuklarına, gençlerine aktarabilsek yeniden o eski muhabbetleri, nezaketleri yaşatabilir miyiz?' diyorum. Kadim kültürümüzü, kimliğimizi, yemeklerimizi inancımızı, bizi biz yapan değerleri yeni nesillere aktarmamıza aracı olacak her türlü faaliyet çok kıymetli. Bu değerleri yaşatabilir ve yeni nesillere aktarabilirsek gençlerimizin dimağları tertemiz kalır. Doğru yönlendirmeyi başarabilirsek gençlerimiz ve çocuklarımız 21'inci yüzyıl dünyasına önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehter Takımı'nın konser verdiği, halk oyunları ekibinin zeybek gösterisi sunduğu programa Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Program sonunda Bilal Erdoğan yöresel ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi. Stantlardan birinde kestane şekerini tadan Bilal Erdoğan "Bu ürün Aydın'dan mı?' diye sordu. 'Evet' cevabını alınca Bakan Ersoy'a dönerek "Biz bunu Bursa'nın diye biliyorduk, Aydın'ınmış" dedi.