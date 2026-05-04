Antalya’da ANSET’e yönelik soruşturma: Adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14’ü tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik çalışma başlatıldı. Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ve polis tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda, ANSET tarafından gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük tespit edildiği tespiti yapıldı. Soruşturma kapsamında, ihalelerde yetkili olan kişiler ile aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilen şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Dosyada, 113 milyon 426 bin TL kamu zararı tespitine yer verildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Polis zanlıların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 30 Nisan 2026 tarihinde Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında ilk etapta 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Dosya kapsamında, İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 27'si, emniyetteki 4 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 11 kişi serbest kaldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 16 zanlılardan 14'ü tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan hakkında gözaltı kararı bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncel'in ameliyat olduğu için taburcu edildikten sonra ifade vereceği, 3 şüphelinin arandığı öğrenildi. Şüpheliler arasında yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek ile belediyenin eski genel sekreter yardımcısı tutuklu Durmuş Ali Arslan'ın da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.