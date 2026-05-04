Asrın projesi beceriksizliğe takıldı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'İzmir tarihinin en büyük ulaşım yatırımı' olarak lanse edilen Buca Metrosunda da duvara tosladı. 2022 yılında dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından temeli atılan ve 4 yılda bitmesi öngörülen proje de diğer projeler gibi büyükşehir belediyesinin iş bilmezliğinin kurbanı oldu. İZBB'den yapılan itiraf gibi açıklamada normal koşullarda 2026 yılında bitmesi öngörülen projenin 2 yıl gecikme ile 2028 yılında devreye alınabilmesi için çalışmaların aralıksız olarak sürdürüldüğü ifade edildi. 765 milyon avro gibi dev bir bütçeyle hayata geçirilmesi öngörülen Buca Metrosunda 4 yılda projenin ancak yüzde 45'lik bölümünün tamamlanabildiği belirtildi.