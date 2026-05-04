Bakan Ersoy, Barış Manço’nun oğlu Doğukan Manço ile Moda’daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Barış Manço'nun gelecek kuşaklara aktarılması için Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço ile Atatürk Kültür Merkezinde bir görüşme yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, kültürel değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaların önemi vurgulandı. Ersoy, usta sanatçının yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Barış Manço'nun sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu birikim ve kültürel etkisinin de ele alındığı toplantıda, bu değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik başlıklar değerlendirildi. Doğukan Manço'nun ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı: "Bir dönemin yalnızca sesini değil, hafızasını da taşıyan Barış Manço'nun mirası üzerine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Doğukan Manço ile bir araya geldik.

Sanatçımızın yaşamına ve üretimine ev sahipliği yapan Moda'daki müze-evin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Kültürel hafızamızı besleyen bu tür değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu vesileyle, merhum Barış Manço'yu saygı ve rahmetle anıyor, Doğukan Manço'ya nazik ziyareti için teşekkür ediyorum" dedi.