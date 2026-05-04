Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşım: "Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Aile ve Gençlik Fonu'na verdiği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fon kapmasında geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamının hibe edileceğini aktaran Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerini çoğaltmaya devam edeceklerini belirtti.
"TAKSİTLERİN TAMAMINI HİBE EDİYORUZ"
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi" dedi.
"GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
"Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun"