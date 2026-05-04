Bakan Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşım: "Gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası Aile ve Gençlik Fonu'na verdiği müjdeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Fon kapmasında geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerin kalan taksitlerinin tamamının hibe edileceğini aktaran Göktaş, Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerini çoğaltmaya devam edeceklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nda evlenecek gençlere yönelik yeni bir müjde verdiğini anımsattı.

"TAKSİTLERİN TAMAMINI HİBE EDİYORUZ"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunduğumuz faizsiz kredi desteğinde, geri ödeme dönemi içinde ikinci çocuğunu kucağına alan çiftlerimizin kalan taksitlerinin tamamını hibe ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar fondan yararlanan 9 bin 190 çiftimizin 81'i ikiz, 3'ü üçüz olmak üzere toplam 9 bin 310 evladı dünyaya geldi" dedi.

"GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Aile ve Nüfus On Yılı'nda gençlerimizin yuva kurma yolundaki ilk adımlarını desteklemeye, aile hikayelerimizi çoğaltmaya devam edeceğiz. Milletimize hayırlı uğurlu olsun"

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kurmak isteyen gençleri 200-250 bin lira arasında bir rakamla desteklediklerini anımsatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksitini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyor, Kabine Toplantımızda kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."

48 AY VADELİ 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI

Geçtiğimiz günlerde fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini açıklayan Bakan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
