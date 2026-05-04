Bosch’un Anneler Günü reklam filmine inceleme

Bosch tarafından 10 Mayıs Anneler Günü'ne özel çekilen reklam filmi, aile kurumunu hedef alması nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Reklamda, çocukların hayvanlarla aynı kefeye koyulması dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya paylaşımında, reklama tepki gösterdi. "Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir" ifadesini kullanan Göktaş, şunları kaydetti: "Annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini kabul etmiyoruz.

Annelik, bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır." RTÜK Başkanı Mehmet Daniş da reklam filmi hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Daniş, "Anayasamızın 41. maddesinde aile yapısının temel unsurları bellidir"dedi. Öte yandan, tepkiler üzerine Medina Turgul DDB Reklam Ajansı'nca hazırlanan reklam filmi, Bosch Home Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından kaldırıldı.