Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Masada kritik başlıklar var: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün (pazartesi) Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik başlıklarla toplanıyor. Toplantıda; Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisine etkileri, ekonomik tedbirler ile enflasyonla mücadele programı, Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki son durum ve yasal adımlarla ilgili takvimlendirme çalışmalarının gündeme gelmesi bekleniyor.

ORTADOĞU'DAKİ ÇATIŞMALARIN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısının ana gündem maddelerinin başında Ortadoğu'daki çatışmaların Türkiye ekonomisine etkileri yer alıyor. Artan enerji fiyatları ve bunun yansıma kalemleri toplantıda masaya yatırılacak. Alınacak tedbir ve önlemler ile enflasyonla mücadele programında gelinen son durum istişare edilecek.





TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE GÜNCEL RAPORLAR MASADA

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar olacak. Sahadan gelen güncel raporlar toplantıda ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Güvenlik birimlerinden alınan son veriler ışığında mevcut durum analiz edilecek, atılabilecek yeni adımlar istişare edilecek. Raporlar doğrultusunda atılması planlanan yasal adımlara ilişkin takvimlendirme çalışmaları da toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer alacak.