Enerji Bakanı Bayraktar: "Vatandaşlarımızın üzerindeki fatura yükünü üstleneceğiz"

SOMALİ'DEN MÜJDE BEKLENİYOR

Bakan Bayraktar, Somali'de Çağrı Bey sondaj gemisinin yürüttüğü çalışmaya ilişkin, "Somali'de şuanda herkes büyük bir heyecanla sondaj çalışmalarının sonucunu bekliyor. Ümit ediyorum buradan müjdeyi insanımızla birkaç ay içerisinde paylaşırız. Yurtdışı kaynaklı Türkiye-Somali ilişkilerini bozmak isteyenler iki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin çok lehine Somali'nin aleyhine olduğunu ileri sürdü. Biz anlaşmada iki ülkenin de hakkını gözettik. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermiyoruz" dedi. Bayraktar, Libya'da ise yeni ortaklık arayışında olduklarını anlatarak, "Libya deniz ve kara sahaları bizim için çok önemli. Libya'ya Türkiye olarak daha güçlü girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Projelerde ortaklık yoluyla yer almak için görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.