Enerji Bakanı Bayraktar: "Vatandaşlarımızın üzerindeki fatura yükünü üstleneceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyanın enerji krizi ile karşı karşıya olduğu bu dönemde Türkiye’nin enerjide sıkıntı yaşamadığına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, sübvansiyonlar ile yıl sonuna kadar vatandaşların üzerindeki 1.5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Rusya-Ukrayna krizi dört yılı tamamladı. İran'da başlayan süreç, belirsizlikler daha uzun süre devam edebilir. Ümit ediyorum, bölge bu yeni normale alışmaz. Türkiye, enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor" diye konuştu.

"FATURA YÜKÜNÜ ÜSTLENECEĞİZ"

Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1.5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı.

MUHALEFET MAVİ VATANA "MASAL" DEDİ

Türkiye'nin 2016 yılından sonra enerjide bağımsızlık hamlelerini artırdığını anlatan Bayraktar, "2016'dan sonra başladığımız yeni süreçte kendi gemileriyle kendi denizlerinde petrol arayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gitmediği, sondaj yapmadığı hiçbir yer kalmayacak stratejisi bizi Gabar'da keşfe ve 81 bin varillik üretime götürdü. Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk. Muhalefete baktığımızda, Mavi Vatan'a 'masal' diyorlar. 'Gemileri ne yapacağız kiralayalım' diyenler var. Bu Türkiye'nin ortak menfaati, bunu güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor.
Kendi gemimizin olması, 'Akdeniz'de varız' demek. Türkiye, kararlılıkla aramalarına devam etti ve pandeminin ortasında keşif yaptı. Gelişen kabiliyetlerle bugün Somali'de petrol arayabilen bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.

SOMALİ'DEN MÜJDE BEKLENİYOR

Bakan Bayraktar, Somali'de Çağrı Bey sondaj gemisinin yürüttüğü çalışmaya ilişkin, "Somali'de şuanda herkes büyük bir heyecanla sondaj çalışmalarının sonucunu bekliyor. Ümit ediyorum buradan müjdeyi insanımızla birkaç ay içerisinde paylaşırız. Yurtdışı kaynaklı Türkiye-Somali ilişkilerini bozmak isteyenler iki ülke arasındaki anlaşmanın Türkiye'nin çok lehine Somali'nin aleyhine olduğunu ileri sürdü. Biz anlaşmada iki ülkenin de hakkını gözettik. Aramıza nifak tohumu ekmek isteyenlere fırsat vermiyoruz" dedi. Bayraktar, Libya'da ise yeni ortaklık arayışında olduklarını anlatarak, "Libya deniz ve kara sahaları bizim için çok önemli. Libya'ya Türkiye olarak daha güçlü girmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Projelerde ortaklık yoluyla yer almak için görüşmelerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

NADİR ELEMENTLERE 600 MİLYON DOLAR YATIRIM

Bayraktar, nadir toprak elementleri (NTE) konusunda "Savunmadan elektrikli araçlara, rüzgar türbinlerinden füzelere kadar her alanda kritik madenlere ihtiyacımız var. NTE'ler ile ilgili 600 milyon dolarlık yeni yatırım yaparak endüstriyel üretimi artıracağız. Nijer'de altınla ilgili yaptığımız çalışmalar netice vermek üzere" dedi.

NGS İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Bakan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörü bu yıl devreye almaya planladıklarını kaydederek, Sinop ve Trakya nükleer santraller ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

"23 YILDA 13 BİN RUHSAT VERDİK"

Maden ruhsat sayılarına ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Bakan Bayraktar, "Madenlerle ilgili AK Parti iktidarına kadar olan süreçte 52 bin ruhsat verilmiş. Son 23 yılda ise 13 bin ruhsat vermişiz. Türkiye'de fiilen madenlere konu olan saha oranı binde 18. Dolayısıyla böyle bir alanda sadece faaliyet yapılabiliyor" dedi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
