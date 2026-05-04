Enerji Bakanı Bayraktar: "Vatandaşlarımızın üzerindeki fatura yükünü üstleneceğiz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, tüm dünyanın enerji krizi ile karşı karşıya olduğu bu dönemde Türkiye’nin enerjide sıkıntı yaşamadığına dikkat çekti. Bakan Bayraktar, sübvansiyonlar ile yıl sonuna kadar vatandaşların üzerindeki 1.5 trilyon liralık fatura yükünü üstleneceklerini kaydetti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Dünyada yaşanan enerji krizinin küresel olduğunu anlatan Bakan Bayraktar, "Dünya büyük krizlerle karşı karşıya. Her an teyakkuzda, belirsizliklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Piyasalar olumlu haberler bekliyor. Rusya-Ukrayna krizi dört yılı tamamladı. İran'da başlayan süreç, belirsizlikler daha uzun süre devam edebilir. Ümit ediyorum, bölge bu yeni normale alışmaz. Türkiye, enerji anlamında bir sıkıntı yaşamıyor" diye konuştu.
"FATURA YÜKÜNÜ ÜSTLENECEĞİZ"
Bakan Bayraktar, küresel enerji krizinin yıl sonuna kadar sürmesi halinde vatandaşların üzerindeki 1.5 trilyon liralık elektrik, doğalgaz ve akaryakıt faturası yükünü üstleneceklerini anlattı.
MUHALEFET MAVİ VATANA "MASAL" DEDİ
Türkiye'nin 2016 yılından sonra enerjide bağımsızlık hamlelerini artırdığını anlatan Bayraktar, "2016'dan sonra başladığımız yeni süreçte kendi gemileriyle kendi denizlerinde petrol arayan bir Türkiye var. Türkiye'nin gitmediği, sondaj yapmadığı hiçbir yer kalmayacak stratejisi bizi Gabar'da keşfe ve 81 bin varillik üretime götürdü. Dışa bağımlılığı bitirme hedefini ortaya koyduk. Muhalefete baktığımızda, Mavi Vatan'a 'masal' diyorlar. 'Gemileri ne yapacağız kiralayalım' diyenler var. Bu Türkiye'nin ortak menfaati, bunu güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor.
Kendi gemimizin olması, 'Akdeniz'de varız' demek. Türkiye, kararlılıkla aramalarına devam etti ve pandeminin ortasında keşif yaptı. Gelişen kabiliyetlerle bugün Somali'de petrol arayabilen bir ülke haline geldik" ifadelerini kullandı.