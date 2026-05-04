Eşme Belediyesi'ye yönelik operasyonda yeni detaylar! 17 milyon TL'lik şüpheli para trafiği: Rüşvet alma, şantaj...

Uşak’ın Eşme Belediyesi’nde, bir hakime gönderilen WhatsApp ihbarıyla başlayan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında, yeni detaylar ortaya çıktı. Eski Başkan Tozan’ın şoförü, Murat Fidan’ın hesaplarında 7 ayda gerçekleşen 17 milyon TL’lik şüpheli para trafiği adım adım izlenerek soruşturmaya dahil edildi. Ayrıca Tozan’ın eğlence mekanlarının kapanış saatlerini uzatma karşılığında rüşvet alma, şantaj ve festivalde yer alan sanatçı ödemelerinde usulsüzlük gibi iddialar soruşturma birimlerince incelemeye alındı. Yeni detaylar yanı sıra soruşturmanın MASAK’ın mali incelemeleri ve yeni delillerle genişletileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2026 17:44 Son Güncelleme: 04 Mayıs 2026 17:54

Eşme Belediyesi'ne yönelik soruşturma sonucunda 17 Nisan 2026'da yapılan operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ardından 20 Nisan'da mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Belediye Başkanı Yılmaz Tozan, Murat Fidan ve İsa Uçar'ın tutuklanması Burcu Tozan ve Hatice Demirci hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmasına karar verdi. Cezaevinde bulunan Osman Ünal da dosyada şüpheli olarak yer aldı.

SORUŞTURMA HAKİME GELEN İHBARLA BAŞLADI Eşme Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasının ilk aşamasının, Eşme Adliyesi'nde görevli Hakim Fehim Muhammet Kıvrak'ın cep telefonuna 2025 yılı sonunda gönderilen WhatsApp mesajlarıyla başladığı öğrenildi. Bu mesajlarda belediyede usulsüzlük yapıldığına dair çok sayıda iddiaya yer verildi. Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları değerlendirerek soruşturma başlattı, teknik ve mali incelemelerle dosya genişletildi. ŞOFÖRÜN 17 MİLYONLUK PARA HAREKETİ İZLENDİ Şoför Murat Fidan'ın hesaplarına giren para trafiğine yapılan incelemelerde 2024 Mayıs ile 2025 Aralık arasında yaklaşık 17 milyon TL'lik para girişinin gerçekleştiği tespit edildi. Paraların "bağış", "festival katılım bedeli" ve "sponsorluk" adı altında gönderildiği ortaya çıktı. Bu gelirlerin bir bölümünün Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ve eşi Burcu Tozan'ın hesaplarına aktarıldığı, bir kısmının ise Kuzey Kıbrıs'taki bir otele yapılan harcamalarda kullanıldığı saptandı.