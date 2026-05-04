İBB yolsuzluk davasında Ekrem İmamoğlu ve sanık avukatlarından provokasyon! Mahkeme başkanı saygısızlığı kabul etmedi

MAHKEMEYE "TALİMATLA İŞ YAPIYORSUNUZ" DEDİ

Tutuklu Sanık Fatih Keleş'in avukatı Baran Kaya'nın mahkemeye yönelik "Talimatla mı iş yapıyorsunuz" şeklinde ifadeleri sonrası mahkeme başkanı söz hakkı vermedi. Mahkeme başkanı, "Ben talebim var diyen her avukata söz hakkı verirsem yargılama nasıl devam edecek? Bana talebinizi iletmiyorsunuz, 'talimatla iş mi yapıyorsunuz?' diyorsunuz. Bu üslupla size söz hakkı veremem, talepte de bulundurmam" deyince avukatlar tutuklu sanık Ahmet Güldü'nün savunma yapmasına izin vermedi.