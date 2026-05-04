İçişleri Bakanlığı Türkiye’den geri dönen Suriyeli verileri tartışmasına açıklık getirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada 2016 yılından bu yana Türkiye'den gönüllü, güvenli ve düzenli şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 407 bin 568 olduğu belirtilirken, Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğu bildirildi. 8 Aralık 2024 sonrasında gerçekleşen gönüllü geri dönüşlerin ise 667 bin 565'e ulaştığı kaydedildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre aynı tarihten itibaren bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine döndüğü tahmin edilirken, ülkelere göre dağılımda Türkiye 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer aldı. Açıklamada, söz konusu verilerin farklı dönemleri kapsadığına dikkat çekilerek, bunların aynı zaman dilimine aitmiş gibi karşılaştırılmasının kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Türkiye'den Suriyelilerin geri dönüş sürecine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine yapılan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin giderilmesi amacıyla verilerin kapsamı ve dönemleri detaylı şekilde paylaşıldı.

FARKLI DÖNEMLER, FARKLI VERİLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi tarafından açıklanan verilerin, 2016 yılından itibaren gerçekleşen toplam gönüllü geri dönüşleri kapsadığı belirtilerek, bu tarihten bugüne kadar gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine dönen Suriyeli sayısının 1 milyon 407 bin 568 olduğu ifade edildi. Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ise Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısının 2 milyon 280 bin 542 olduğu kaydedildi. Ayrıca 8 Aralık 2024 sonrasında gerçekleşen gönüllü geri dönüşlerin 667 bin 565 olduğu bilgisi paylaşıldı.

ULUSLARARASI VERİLER DE PAYLAŞILDI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine de yer verilen açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana bölge genelinde toplam 1 milyon 630 bin 874 Suriyelinin ülkesine döndüğünün tahmin edildiği aktarıldı. Ülkelere göre dağılımda Türkiye'nin 639 bin 995 kişi ile ilk sırada yer aldığı belirtilirken, bu verilerin sınır geçişleri, nüfus hareketleri raporları ve farklı veri kaynaklarının birlikte analiz edilmesiyle elde edildiği vurgulandı.

"YANILTICI KIYASLAMALARA DİKKAT"

Açıklamada, farklı tarihlere ait verilerin aynı döneme aitmiş gibi kıyaslanarak haberleştirilmesinin kamuoyunu yanıltabileceğine dikkat çekildi. Bu tür değerlendirmelerin gerçeklikten uzak olduğu ifade edilerek, verilerin ait olduğu zaman dilimiyle birlikte ele alınması gerektiğinin altı çizildi.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör