İçişleri duyurdu: Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli tutuklandı

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 212 şüpheli yakalandı. 24 il merkezli "Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 127'si tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin; -Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, -Pos tefeciliği yaptıkları, -Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, bahis sitelerinin reklamını yaptıkları, -Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, -Kişisel verilerin paylaşımı ve sorgulama konularında paylaşım yaptıkları, -Sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım ve ürün satış dolandırıcılığı ile TOKİ başvurusu" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine göz açtırmıyor; suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

