Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AK Parti kaynakları, Mayıs ayı içerisinde atılması beklenen yasal adımlara işaret ederken; MİT'in süreçteki "doğrulama ve teyit mekanizması"na ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle görüşülmesi bekleniyor.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik hazırlanan yeni çalışmada gelinen son nokta kabinede değerlendirilecek.

Ekonomi cephesinde ise öncelik yine enflasyonla mücadele. Atılan adımlar ve piyasalardaki son durum kapsamlı bir şekilde analiz edilecek.

GAZZE, İRAN VE UKRAYNA

Dış politikada ise Türkiye'yi yakından ilgilendiren bölgesel krizler gündemde. Gazze'deki insani dramın durdurulması için yürütülen barış planları, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz'in güvenliği, Hürmüz Boğazı krizi ve ABD/İsrail - İran savaşının stratejik boyutu ele alınacak.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Vatandaşların merakla beklediği Kurban Bayramı tatili süresi de Kabine'nin gündemine geliyor. Kabine'de alınacak karar ile Kurban Bayramı tatilinin 9 gün mü olacağı netleşecek.

Kabine toplantısı sonrası alınacak kararların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.