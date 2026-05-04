SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi! Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, önemli konuların masaya yatırıldığı kritik toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BÖLGENİN EN İSTİKRARLI ÜLKESİYİZ"

Dünyanın ve bölgemizin, çatışmaların siyasi ve ekonomik çalkantıların olduğu bir dönemde Türkiye rotasından ayrılmadan emin adımlarla hedeflerine doğru ilerliyor. Yaşadığımız her hadise Türkiye'nin dayanıklılığını ortaya koyuyor. Yaşanan her kriz, ülkemizin istikrar adası konumunu daha da perçinliyor. Bölgemizin en güçlü ve istikrarlı ülkesi olarak adımızdan söz ettirmekteyiz.

Her alanda kendi ayakları üzerinde durabilen, dostlarına en zor zamanlarında destek verebilen bir Türkiye vardır.