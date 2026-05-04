Yalım’ın kızından muhasebeciye: Telefonları kır at

Uşak Belediyesi ve Uşakspor üzerinden yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan belediyenin muhasebecisi Ceren Yeşildağ'ın ifadeleri yolsuzluğun boyutunu gözler önüne serdi. Operasyon sırasında telaşa kapılan Özkan Yalım'ın avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın Yeşildağ'ı arayarak 'telefonlarını kır at' şeklinde talimat verdiği ortaya çıktı. Savcılıkta ifade veren Ceren Yaşildağ ise bu talimata uymayarak telefonları emniyet güçlerine teslim ettiğini belirterek suç imparatorluğuyla ilgisi olmadığını sadece bir çalışan olduğunu iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, CHP'li Uşak Belediyesi'nde kurulan usulsüzlük çarkına dair sarsıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan ve daha önce eski belediye başkanı Özkan Yalım'ın ön muhasebe işlerini yürüten Ceren Yeşildağ, savcılıktaki savunmasında bağış adı altında toplanan paraların akıbetine dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Yeşildağ, Uşakspor'a ait olan çeklerin Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından bizzat kendisine ait şahsi şirketinde kullanıldığını beyan etti.

SKANDAL TALİMAT

Soruşturmanın en çarpıcı kısmını ise operasyon anında yaşanan delil karartma girişimi oluşturdu. Ceren Yeşildağ savcılıkta ve hakimlikte verdiği ifadesinde, Özkan Yalım'ın gözaltına alınmasının hemen ardından avukat olan kızı Özgegül Yalım'ın kendisini telefonla arayarak "telefonu kırın atın" talimatı verdiğini belirtti. Ancak Yeşildağ, bu talimatın kendilerini ateşe atmak olduğunu belirterek çevresindekilere "Hayır, bu ileride sizleri öne sürecekler biliyoruz, bunu saklı tutun, gelen mali şubeye verin" dediğini ve suç unsuru teşkil edebilecek cihazı bizzat emniyet güçlerine teslim ettiğini ifade etti.

TUTUKLANDI

Savunmasında hiçbir deneyimi olmadan Özkan Yalım tarafından işe alındığını ifade eden Yeşildağ, kendisinin sadece bir çalışan olduğunu ve herhangi bir menfaat sağlamadığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Yeşildağ, Zimmet", "Rüşvet Almak" ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZKAN YALIM, CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin yaptığı açıklamaya göre; Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi. DHA