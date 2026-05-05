Bakan Göktaş, Apple Gizlilik ve Dijital Güvenlik heyeti ile bir araya geldi!

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ware ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya gelerek, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede, dijital dünyada veri güvenliğinin sağlanması, çocukların zararlı içeriklerden korunması ve sahada yeni işbirliği mekanizmalarının kurulmasına dair konu başlıklarını değerlendirdiklerini kaydeden Göktaş, "Çocuklarımıza daha güvenli bir dijital gelecek sunma gayesiyle yerel ve küresel fikir alışverişi zeminleri geliştirmeye ve alandaki güncel gelişmeleri yakından takip etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

