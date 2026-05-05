Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı’nı kabul etti

Başkan Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el- Ahmed es-Sabah'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. Sabah, Dışişleri Bakanı Fidan ile de görüştü. Bakan Fidan'ın Kuveytli mevkidaşıyla görüşmesinde, bölgedeki güncel gelişmeler çerçevesinde, başta askeri ve savunma ile bağlantısallık alanlarındaki işbirliğinin önemi vurgulandı. Bakan Fidan, artan bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket edilmesinin ve bölgesel sahiplenme anlayışının tahkim edilmesinin gerekliliğine işaret etti.