Gelin Böcek’ten benzer kuyumcu savunması: Kayınpederim parayla aday oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde rüşvet verdiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelin Zuhal Böcek "aklama" suçundan tutuklanmıştı.

YÜKLÜ PARA TRAFİĞİ

Savcılık, Zuhal Böcek'in 4+1 lüks dairesini 3.5 milyon TL gibi, emsallerinin (1+1 daireler 5.3 milyon TL) çok altında bir rakama satın aldığı şüphesine dikkat çekti. Gelin Böcek ifadesinde, 2024'te aldığı lüks dairenin ablası ve annesinin birikimleri sayesinde aldığını ancak hesabına gelen paraların hangi hesaplardan geldiğini bilmediğini iddia etti. Böcek, hesabına kuyumculardan gelen yüksek meblağlı paralarla ilgili de tıpkı CHP'li eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşinin "Düğünümde takılan takıları bozdurdum, öyle aldım" savunmasına benzer şekilde, "Biriktirdiğim altınları bozdurdum" savunması yaptı. Gökhan Böcek'in şoföründen kendisine gelen paralar içinse "Eşim benim hesabıma göndertmiş olabilir" diyerek kaçamak cevap verdi. Gelin Böcek'in hesaplarındaki para trafiği tıpkı İBB ve CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk paralarının kuyumcular ve dövizciler üzerinden aklama faaliyetlerini akıllara getirdi.

ADAYLIK İÇİN PARA VERDİ

Gelin Böcek, kayınpederi Muhittin Böcek'in adaylık süreci ile ilgili olarak ise "Antalya'da para ile aday olduğuna ilişkin söylentiler hep vardı. Önceki belediye başkanlığı döneminde de aday olmak için para verdiğini, son dönemde de para vererek aday olduğunu duydum" ifadelerini kullandı. Zuhal Böcek, eşi Gökhan Böcek'in uyuşturucu kullandığını bilmediğini ileri sürdü ancak eşinin cüzdanında gördüğü "beyaz toz kalıntıları" üzerine uyuşturucu kullandığından şüphelendiğini ve bu sebeple cüzdanını karıştırmaya başladığını itiraf etti.



BAVULLA PARA TAŞIMA GÖRÜNTÜSÜ DOSYAYA GİRDİ

ÖTE yandan soruşturma dosyasına yeni bir delil eklendi. Eklenen kamera görüntüsünde, Gökhan Böcek'in bir döviz bürosundan para dolu turuncu bir bavulla ayrıldığı görüldü. Söz konusu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.





4 MİLYONLUK BOŞANMA PROTOKOLÜ

İfadesinde eşinden kurtulmak istediğini söyleyen Zuhal Böcek, boşanma süreci için protokol imzaladıklarını ve Gökhan Böcek'in aldatması durumunda 4 milyon dolarlık senet imzalatmak istediğini anlattı. Yine telefonundan çıkan araba, ev ve takı listesinin ise eşinin kendisine aldıklarından bahsetmesi üzerine not aldığını söyledi.



ANSET VURGUNUNDA 14 TUTUKLAMA

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 11 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. İhalelerde yetkili olan kişiler ile aralarında suçtan elde edilen geliri aklama amacıyla para geçişleri tespit edilmişti. 113 milyon 426 bin TL kamu zararı oluşmuştu. Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH



CHP'Lİ ESKİ BAŞKANA 177 YIL HAPİS TALEBİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'li Devrek Belediyesi'nde 2019-2024 yılları arasında yaşanan usulsüzlük iddialarıyla ilgili hazırlanan iddianamede, zimmet, rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında 177 yıla kadar, kurum müdürleri hakkında ise yüzlerce yıla varan hapis cezaları istendi. İddianamede, belediye kaynaklarının sistematik bir şekilde şahsi hesaplara aktarıldığı belirtildi.