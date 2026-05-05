İpek Yolu Rallisi sporcuları Külliye’den uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grubu uğurladı. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Ankara'ya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana binasının önünde araçlarıyla kendisini bekleyen rallicilerle bir araya geldi. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin'den güzergâha dair bilgi alan Erdoğan, ralliye katılan sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile ralli araçlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ralli grubunda yer alan ailelerin çocuklarına oyuncak hediye eden ve harçlık veren Erdoğan, rallinin Ankara etabını başlatarak ralliye katılan grubu uğurladı.

19 ÜLKE 64 ŞEHİRDEN GEÇECEKLER

Almanya'da 27 Nisan'da başlatılan organizasyonun İstanbul'da başlayan Türkiye etabı, Ankara'nın ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergâhı üzerinden devam edecek. İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek olan ralli, yaklaşık 1.5 ay sonunda 19 bin kilometre yol katedip 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak. Uzun soluklu bir rotada kültürler arası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide 40 araç ile 60 sporcu, 19 ülke ve 64 şehirden geçecek.