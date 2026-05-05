Mavi Vatan’da ‘Sıfır Atık’ temizliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen, Emine Erdoğan himayesindeki Sıfır Atık Mavi Projesi, 28 kıyı ilinde kesintisiz sürüyor. 10 Haziran 2019'da başlatılan proje kapsamında ilk 5 yıllık eylem planıyla yaklaşık 250 bin ton deniz çöpü toplandı. 6 Ocak 2025'te ikinci aşamaya geçildi. Bu sürecin ilk 6 ayında 30 bin ton, ikinci 6 ayında 16 bin ton atık temizlendi. Böylece toplamda yaklaşık 300 bin ton çöp denizlerden çıkarıldı; bu miktar 23 bin çöp kamyonuna eşdeğer. Projede deniz süpürgesi gibi özel araçlar kullanılırken, atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf ediliyor. Ayrıca, deniz kirliliğini kaynağında önlemek için bölgeye özgü tedbirler uygulanıyor. 28 kıyı ili ve Van'da il eylem planları hazırlanırken, 100'den fazla "sıcak nokta" tespit edildi.