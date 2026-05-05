‘Özgür Özel o aracı iade etmeli’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracının yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından belediye kaynağı kullanılarak 6.5 milyon liraya modifiye edildiği ortaya çıkmıştı. İddialarla ilgili konuşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, "Özgür Özel, eğer böyle bir şey varsa tabii ki aracı iade etmeli. Yani siz belediyenin modifiyesini yaptığı bir araca neden biniyorsunuz? Buna ihtiyacınız da yok. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna ihtiyacı olabilir mi?" ifadelerini kullandı. Varank, CHP'nin Yalım'ı uzun süre ihraç edememesine ilişkin ise, "Siyaset yapacaksanız net olacaksınız. Eğer ortada böyle bir şahıs varsa yapmanız gereken hadise bunu partinizden göndermektir. Eğer siz bunda tereddüt ediyorsanız, ifadeler ortadayken, görüntüler ortadayken, siz de eğer bu şahısla ilgili gereğini yapmıyorsanız, bir kere vatandaş nezdinde hiçbir itibarınız kalmaz" diye konuştu.