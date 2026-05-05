Selçuk Bayraktar: "Türk orduları dünyada SİHA'larla tarihe geçti"
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda açıklamalarda bulundu. 'Türk orduları ve Türk savunma sanayi, dünyada SİHA'larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçti' diyen Selçuk Bayraktar, "Bir anlamda bu alanın paradigma kırılımı ve muharebede devrim yaparak ilkleri başardı. Bugün de yeni bir ilkle, bir anlamda geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, bir anlayışla, yeni bir teknolojiyle karşınızdayız" dedi.
Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, fuarda ilk kez sergilenen K2 Kamikaze İHA ile akıllı dolanan mühimmatlar Mızrak ve Sivrisinek'i tanıttı. Bugün de yeni bir ilkle, geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, teknolojiyle kamuoyu karşısına çıktıklarını kaydeden Bayraktar, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA, Mızrak ve Sivrisinek Kamikaze İHA'ları tanıttıklarını bildirdi.
'GELECEĞE DAMGASINI VURACAK YENİ BİR TEKNOLOJİYLE KARŞINIZDAYIZ'
Selçuk Bayraktar, "Türk orduları ve Türk savunma sanayi, dünyada SİHA'larla ilk savaşı kazanan güç olarak tarihe geçti ve bir anlamda bu alanın paradigma kırılımı ve muharebede devrim yaparak ilkleri başardı. Bugün de yeni bir ilkle, bir anlamda geleceğe damgasını vuracak bir paradigmayla, bir anlayışla, yeni bir teknolojiyle karşınızdayız. SAHA İstanbul'un ilk gününde; arkamda duran, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İnsansız Hava Aracı ve bu ailenin bir parçası olan 'Mızrak' ve 'Sivrisinek kamikaze' insansız hava araçlarını görüyorsunuz. Bunlar; sürü halinde, akıllı yapay zekayla donatılmış akıllı sürü otonomisiyle görev yapabilen, kendi içlerinde sinerjiyle koordine olup akıllı bir şekilde küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde hedefe gidip hedefi bulup etkisiz hale getirebilen farklı kabiliyetlerdeki kamikaze insansız hava araçları" dedi.
'GECE VEYA GÜNDÜZ YERE BAKARAK, YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİ TANIYARAK KONUMLAMA YAPABİLİYOR'
Bayraktar, "Bir yandan bunlara 'dolanan mühimmat' da deniyor. Dolanan mühimmat denmesinin sebebi; bir anlamda hedeflerine yol alırken bulamadıklarında tekrar kullanıcıya karar verme imkanı sunmaları veya hedefi bulunca kadar doğru zamanı kollayıp taarruz etme moduna geçme imkanına, kabiliyetine sahip olmaları. K2, 850 kilogramlık kalkış ağırlığına sahip, adeta kamikaze insansız hava araçlarındaki 'en ağır abi' bir anlamda. ROKETSAN tarafından yapılan harp başlıklarını kullanıyor. 2 bin kilometreden fazla menzili var ve tümüyle küresel konumlama sisteminden bağımsız bir şekilde görev yapabiliyor. Bu ne demek? Bugün muharebe ortamında, özellikle insansız hava araçlarını engelleyebilmek için yoğunluklu olarak elektronik harp teçhizatları kullanılıyor ve bir anlamda konumlarını bulmasını engellemeye çalışıyor insansız hava araçlarını durdurmaya çalışan unsurlar. Buna karşı koyabilmek için de küresel konumlama sistemlerinden bağımsız bir şekilde seyrüsefer yapabilmeniz gerekiyor. Üzerindeki kameralar, kamera sistemleri sayesinde gece veya gündüz yere bakarak, yeryüzü şekillerini tanıyarak konumlama yapabiliyor. Hatta bunu benzer şekilde Mızrak ve Sivrisinek kamikaze insansız hava aracı da yapabiliyor" diye konuştu.