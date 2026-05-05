Selçuk Bayraktar: "Türk orduları dünyada SİHA'larla tarihe geçti"

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMİKAZE SÜRÜ TEKNOLOJİSİ EN BÜYÜK GÜCÜNÜ SÜRÜ SİNERJİSİNDEN ALIYOR' Bayraktar, "Bunun yanında çok önemli bir kabiliyeti, sürü sinerjisiyle hareket edebiliyor olması. Elbette günümüzün muharebe koşullarında nasıl ki SİHA'larla ilk konvansiyonel muharebeyi Türk orduları başlattıysa ve Türk savunma sanayiinin eserleriyle bir anlamda SİHA'ların konvansiyonel bir muharebe aracı haline dönüşmüşse, bugün de teknolojinin ilerlemesiyle artık dünyaya damgasını vuracak olan bu yeni nesil kamikaze, yapay zeka destekli kamikaze sürü teknolojisi de en büyük gücünü sürü sinerjisinden alıyor. Maliyet etkin, çok sayıda hava savunma sistemlerini bir anlamda doygunluğa ulaştıracak bir taarruzdan bahsediyoruz. Burada araçların sayısının fazla olması aslında büyük bir kuvvet çarpanı. Sayısının fazla olabilmesi için maliyet etkin olmaları, kolay üretilebilir olmaları, bunun yanında sanayi tarafında, konvansiyonel sanayi tarafında üretilebilir olmaları büyük önem taşıyor. Kamikaze biraz daha büyük olduğundan daha arkadan geliyor. En önde Sivrisinek geliyor. Düşünün ki ön tarafta binlik bir Sivrisinek paketi giriyor, arkasında bunun 500-600 adet Mızrak kamikaze insansız hava aracı olduğunu düşünün, en arkada da 300-400 tane K2'lik bir taarruz paketinden bahsediyoruz. Bu bir anlamda dünyanın yeni nesil taarruz paradigmasını, muharebe paradigmasını da burada belirlemiş oluyoruz. K2 850 kiloydu, dünyadaki en büyük kamikaze insansız hava aracı sistemiydi. Kısa, hazırlıksız pistlerden, daha doğrusu pist bile olmayan yollardan kalkıyor ve tekrar kullanılabiliyor. Bu da onu maliyet etkin yapan, özellikle sürü taarruzlarında ana unsurlardan bir tanesi" dedi.

'K2'NİN DE 2 BİN KİLOMETRE VE ÜZERİ MENZİLİ VAR' Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bütün bu geliştirdiğimiz, bir anlamda geleceğin muharebesine damgasını vuracak sürü, yapay zeka destekli sürü kamikaze dron teknolojisinin diğer unsurlarını da burada görüyorsunuz. Hemen arkamda Sivrisinek kamikaze İHA'yı görüyorsunuz. Dolanan mühimmat da deniyor bu teknolojiye. Yaklaşık 80 kiloluk ağırlığa sahip. Bir kalkış yöntemi arkamda gördüğünüz gibi katapulttan fırlatma, bir diğeri roketle fırlatma, bir diğeri de aynen K2'de olduğu gibi iniş takımıyla. Sivrisinek'i görüyorsunuz, hemen yanında Mızrak dolanan mühimmat kamikaze İHA'yı görüyorsunuz. Onun ağırlığı, kalkış ağırlığı 200 kilo. 40 kilo harp başlığı var. Sivrisinek'in 20 kilo harp başlığı vardı, K2'nin de 200 kilo harp başlığı vardı. Mızrak yaklaşık 2 bin kilometreye kadar menzili var, bin kilometre plus. Tabii görev yüküne ve şartlara göre değişiyor. Sivrisinek'in bin kilometre ve üzeri menzili var, K2'nin de 2 bin kilometre ve üzeri menzili var. Ve bunlar az önce de bahsettiğim gibi akıllı sürü sinerjisine sahip kamikaze insansız hava araçları" diye konuştu.