Siber Güvenlik Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde ilk kez toplanıyor: Yeni yol haritası belirlenecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Türkiye’nin siber alandaki yol haritasının ele alınacağı toplantıda, kritik altyapıların korunmasından insan kaynağının geliştirilmesine kadar geniş bir gündem masada olacak.

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 09:03 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 09:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Siber Güvenlik Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. Kurul; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı bakanlarının yanı sıra Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı'ndan oluşuyor.

KURUL GEREKLİ GÖRDÜĞÜ DURUMLARDA KOMİSYON KURABİLECEK Cumhurbaşkanının katılmadığı durumlarda toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek. Toplantılara, gündemin niteliğine göre ilgili bakan ve uzman isimler de davet edilerek görüş alınabilecek.