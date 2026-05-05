Siber Güvenlik Kurulu ilk kez toplanıyor

umhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Siber Güvenlik Kurulu bugün ilk kez toplanıyor. Türkiye'nin siber alandaki yol haritasının ele alınacağı toplantıda, kritik altyapıların korunmasından insan kaynağının geliştirilmesine kadar geniş bir gündem masada olacak. Kurulun görevleri arasında; siber güvenliğe ilişkin politika ve stratejilerin belirlenmesi, teknoloji yol haritasının uygulanmasına yönelik kararlar alınması, öncelikli teşvik alanlarının tespiti ve insan kaynağının geliştirilmesi yer alıyor. Kurulun çalışma usul ve esasları, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.