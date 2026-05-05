TEKNOFEST’te nükleer atak

TEKNOFEST 2026, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali, bu yıl teknoloji yarışmaları ve uçuş gösterileriyle Şanlıurfa'da meraklılarıyla buluşacağı gibi yurtdışından katılacak takımlar farklı kategorilerdeki yarışmalara katılacak. Bu yarışmalardan biri de nükleer enerji kategorisi olacak.

TENMAK GÖZETİMİNDE OLACAK

Nükleer enerji kategorisine toplamda 192 takım başvururken, başvuranlar arasında 8 farklı ülke ve 14 takım da yer aldı. Yarışmalara Türkiye'deki gençlerin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Bangladeş, Endonezya, Özbekistan, Umman, Tanzanya ve KKTC'den takımlar katılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) gözetiminde yarışacak olan takımlar, geleceğin nükleer teknolojilerini insanlık tarihinin en kadim yerleşimlerinden olan Şanlıurfa'da şekillendirecek. Yarışmalar araştırma reaktörü ve modüler reaktör tasarımları başlıkları altında yer alan reaktör kor tasarımı, nükleer yakıt ve atık yönetimi kategorisi, pasif güvenlik sistemi tasarımı, nükleer enstrümantasyon ve kontrol sistemi, enerji çevrimi tasarımı gibi farklı kategorilerde gerçekleşecek. TEKNOFEST 2026'da, yarışma süreci boyunca belirli aşamaları başarıyla tamamlayan takımlar için 100 milyon TL maddi destek sağlanacak. Yarışmada dereceye girecek takımlara ise toplamda 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.