Ankara metrosu yine durdu

Ankara Metrosu bir kez daha arızalar ve güvenlik zafiyetleriyle gündeme geldi. 5 Mayıs 2026 sabahı başkentte işe ve okula gitmek için yola çıkan binlerce vatandaş, güne büyük bir aksaklıkla başladı. Özellikle Kızılay-Koru Metro Hattı üzerinde yaşanan olay, şehir içi ulaşımı adeta kilitledi. İstasyonlarda oluşan kalabalık ve belirsizlik, vatandaşların tepkisine neden oldu. Krizin merkezinde, MTA İstasyonu'nda yaşanan bir güvenlik ihlali yer aldı. İddiaya göre bir şahsın raylara izinsiz şekilde inmesi üzerine sistem devre dışı bırakıldı. Olay sonrası "intihar şüphesi" gündeme gelse de yetkililer tarafından henüz bu yönde resmi bir doğrulama yapılmadı. Güvenlik ekiplerinin müdahalesi ve teknik inceleme için hatta enerji kesilmesi, zincirleme şekilde tüm hattı etkiledi. Bu durum, Ankara'nın en kritik ulaşım akslarından birinde saatler süren aksamalara yol açtı.

"HER GÜN AYNI ÇİLE"

Seferlerin durmasıyla birlikte özellikle Kızılay başta olmak üzere aktarma noktalarında yoğunluk zirveye ulaştı. Uzun kuyruklar oluşurken, birçok vatandaş alternatif ulaşım araçlarına yönelmek zorunda kaldı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, Ankara'da metro sisteminin sık sık benzer sorunlarla gündeme gelmesine dikkat çekerek, kalıcı çözümler üretilmemesini eleştirdi. Ankara'da son dönemde toplu ulaşımda yaşanan aksaklıklar, gözleri bir kez daha Mansur Yavaş yönetimine çevirdi. Vatandaşlar, başkentin en önemli ulaşım ağlarından birinde bu tür krizlerin sık yaşanmasını "yönetim zafiyeti" olarak değerlendiriyor.