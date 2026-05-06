Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali gibi organizasyonları üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 34 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.