Bakan Kurum'dan İBB davası iddialarına sert tepki: "Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın yolsuzluk davasında gündeme gelen iftiralara ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 'Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır' diyen Bakan Kurum, "Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
"İDDİALAR AÇIK BİR İFTİRADIR"
İddiaları sert bir dille yalanlayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.
"SEÇİM KAMPANYAMIZA DESTEĞİ ASLA SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"
Bakan Kurum, şöyle devam etti:
"Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır."