  • Haberler
  • Gündem Haberleri
  • Bakan Kurum'dan İBB davası iddialarına sert tepki: "Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Bakan Kurum'dan İBB davası iddialarına sert tepki: "Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın yolsuzluk davasında gündeme gelen iftiralara ilişkin sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 'Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır' diyen Bakan Kurum, "Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın yolsuzluk davasında ortaya atılan iddialar hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

"İDDİALAR AÇIK BİR İFTİRADIR"

İddiaları sert bir dille yalanlayan Bakan Kurum, paylaşımında, "İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

"SEÇİM KAMPANYAMIZA DESTEĞİ ASLA SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır."

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

"EN HAFİF TABİRLE AHLAKSIZLIKTIR"

"Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır."

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

"GÜNDEMİ DEĞİŞTİRME ÇABALARI"

"Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir."

Bakan Kurum’dan İBB davası iddialarına sert tepki: Yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz

"YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNİ ÖRTEMEYECEKSİNİZ"

"Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!