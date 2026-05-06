Başkan Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u karşıladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u, Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'u uçaktan inişinde karşıladı. İki Cumhurbaşkanının tören alanındaki yerlerini almasının ardından Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Daha sonra Başkan Erdoğan ve Tebbun havalimanında bir süre görüştü.
Haber Girişi