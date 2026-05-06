Böcek ailesinin para trafiğini dövizci ihbar etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek hakkındaki rüşvet ve şüpheli para trafiği iddiaları savcılık tutanaklarına yansıdı. Böcek ailesinin para trafiği Finike Döviz bürosunun kamera kayıtlarından çıkmıştı.

MASAK'A BİLDİRDİ

Önce silinen, döviz bürosuna soruşturma kapsamında kayyum atanmasının ardından ise kurtarılan 8 GB'lık görüntülerde, Gökhan Böcek, eski eşi Zeynep Kerimoğlu ve eşi Zuhal Böcek'in akrabası Olcay Matav ile Böcek'in rüşvet aldığı iki iş insanının, banka üzerinden gönderilen rüşvet paralarını döviz olarak teslim alması yer alıyor. 30/10/2024 ve 26/12/2024 tarihlerindeki iki ayrı işlemde, Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından gönderilen paraların dövize çevrildiği ve Gökhan Böcek ile yanındakilere teslim edildiği, sonrasında döviz bürosu tarafından "Şüpheli İşlem" olarak MASAK'a bildirildiği öğrenildi.

Döviz bürosunun ortaklarından iş insanı Ali Yılmaz, soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, öğrencilik yıllarından beri tanıdığı Gökhan Böcek'in kendisinden zaman zaman borç istediğini ancak borcunu ödemeyen bir insan olduğunu söyledi. Yılmaz, "Muhittin Böcek'in her iki dönemdeki adaylık sürecinde CHP'ye para verip aday olduğuna dair söylentiler, Antalya'da sürekli konuşuluyordu" dedi.