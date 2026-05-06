CHP’li başkandan şampiyona büyük ayıp

Aydın'da CHP'li Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, kendisini eleştiren vatandaşın milli karateci olan oğlunu Kuyucak Belediyespor Kulübü'nden attı. İddiaya göre, Kuyucak ilçesinde yaşayan Ali İhsan Karasu, Başkan Doğanca'yı sosyal medyada eleştirdi. Öfkelenen Doğanca ise vatandaşa karşı olan öfkesini Karasu'nun 13 yaşındaki oğlu Poyraz Karasu'dan çıkardı. Kuyucak Belediyespor Kulubü'nün sporcusu olan milli karateci Poyraz Karasu, belediye başkanı Doğanca'nın talimatıyla kulüpten atıldı. Kuyucak Belediyespor bünyesinde yetişen ve 5 yıllık kariyerine 1 Balkan ikinciliği, 2 Türkiye ikinciliği ve 2 Aydın İl Şampiyonluğu sığdıran 23 madalyalı milli karatecinin kulüpten atılması tepki çekti.





'SPORCU DÜŞMANI BAŞKAN'

Yaşananlar üzerine Ali İhsan Karasu, dün eşi ve oğlu ile birlikte Kuyucak Belediyesi önüne 'Spor ve sporcu düşmanı başkan' yazılı siyah çelenk bıraktı. Belediye Başkanı'nın hizmet anlayışını birkaç yerde eleştirdiğini belirten Karasu, "Bundan dolayı haksız yere oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Antrenör bana 'Bu kararın Belediye Başkanı'nın talimatı' olduğunu söyledi. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz" dedi.