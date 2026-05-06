FETÖ’ye ağır darbe: 23 gözaltı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde il ablalığı, sohbet hocalığı, bölge talebe mesullüğü ve ev ablalığı/ abiliği gibi görevlerde aktif faaliyet yürüttüğü belirlenen 16 kişi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli Antalya, Çanakkale ve Samsun'da toplam 17 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün "yeni model" yapılanması kapsamında öğrenci evleri üzerinden faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Örgüt evlerinden sorumlu abla ve abilerin öğrencileri örgüte katmak için çalışma içerisinde olduklarının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı. 4 ayrı öğrenci evi ve bu evlerde kalan 10 kişi belirlendi. İstanbul merkezli operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.