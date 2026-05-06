Gazze'den 3 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den 3 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.

Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:

"İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Adana Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek."