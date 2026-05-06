Gazze'den 3 kişi tedavi için Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İsrail'in saldırıları sonucu sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazzeli'nin Türkiye'de tedavi altına alındığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'den 3 kişinin tedavi için Türkiye'ye getirildiğini kaydetti.
Bakan Memişoğlu şunları kaydetti:
"İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi. Adana Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor. Türkiye, merhametin, kardeşliğin ve şifanın adresi olmaya devam edecek."
"İnsan, Önce İnsan"— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) May 6, 2026
İsrail'in insanlık dışı saldırıları sonucu Gazze'de sağlık hizmetine erişemeyen 3 Gazzeli kardeşimiz Türkiye'ye getirildi.
Adana Şehir Hastanemize sevk edilerek tedavi altına alınan hastaların durumu yakından takip ediliyor.
Türkiye; merhametin, kardeşliğin… pic.twitter.com/H3yEKGVezx