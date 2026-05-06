Körfez ile yeni dönem için Ankara’da buluşma

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin üçüncü toplantısı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Toplantı vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususî Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın imzalanması öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantı kapsamında gerçekleştireceği görüşmelerde şu konulara dikkat çekmesi bekleniyor:

FİDAN'DAN 5 ÖNEMLİ MESAJ

1 Bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için bölgesel sahiplenme anlayışının güçlendirilmesi elzem.

2 ABD ile İran arasında süren temas ve görüşmelerin kalıcı barışla sonuçlanmasını teminen, Türkiye yapıcı katkı sağlıyor.

3 Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yeni gerilim ve provokasyonlara yol açmasının önlenmesi gerek.

4 Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de süren ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria'daki hukuksuz eylemleri karşısında iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulması önemli.

5 İsrail'in Lübnan'daki işgali karşısında, uluslararası toplum daha caydırıcı bir tutum sergilemeli.