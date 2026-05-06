  • Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme! Şüpheli gösterdi, polis buldu: Suç aleti tabancayı gömüp...

Antalya’nın Serik ilçesinde 30 Nisan tarihinde kaybolduktan sonra Burdur’un Bucak ilçesi öldürüldükten sonra yakıldığı ortaya çıkın Kübra Yapıcı cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Suç aleti tabanca Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu.

İHA

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın bulunması için ekipler tarafından yapılan çalışmada, Yapıcı'nın cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.

İncelemede Yapıcı'nın ilk olarak silahla öldürüldükten sonra gömüldüğü ardından gömüldüğü yerden çıkarıldığı daha sonrasında da yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturma neticesinde Kübra Yapıcı cinayetinde suç aleti tabanca, Ağlasun ilçesinde İlyas Umut D. tarafından yeri gösterilerek bulundu. Torağa gömülen tabancanın bulunduğu alanda renkli bir taş olduğu da görüntülere yansıdı.

KAN DONDURAN DETAYLAR: CESEDİ TOPRAKTAN ÇIKARIP…

Öte yandan cinayetin nasıl işlendiğine yönelik yeni detaylar da ortaya çıktı. Kübra Yapıcı'nın bir araç içerisinde silahla öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü, şüphelilerin araçla İstanbul'a gittikleri ve ardından da tekrar olay yerine dönerek cesedi topraktan çıkarıp, olay yerine 1 kilometre uzaklıktaki bir alanda varilde yaktıkları, yanmayan kısımları ise bir baraja attıkları öğrenildi. Yine şahısların olayda kullandıkları silahı İstanbul'a giderken Eskişehir'de attıkları, ancak silahın ekipler tarafından bulunduğu öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL #ANTALYA #ESKİŞEHİR #SERİK #BURDUR

