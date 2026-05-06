Siber güvenlik için ulusal plan

Siber Güvenlik Kurulu ilk toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye'de gerçekleştirdi. Kurulda 2024-2028 yıllarını kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nda gelinen aşama ele alındı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada "Toplantıda siber güvenliğin, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmış, dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir. Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır" denildi. 16 kritik sektörün belirlendiği zirvede öne çıkan en kritik başlıklardan biri "veri egemenliği" oldu.

Türkiye'nin stratejik verilerinin yurt içinde korunması ve işlenmesi gerektiği belirtilirken, yabancı sistemlere bağımlılığın azaltılması hedefi net şekilde ortaya kondu. KamuNet gibi izole ağlar, yerli yazılım envanteri ve milli yapay zekâ çözümleriyle dijital bağımsızlık sürecinin hızlandırılacağı ifade edildi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın geliştirdiği "Yapay Zekâ Kalkanı" stratejisi de gündeme geldi. Bu sistemle kamu kurumlarının veri güvenliğinin artırılması, dezenformasyonun önüne geçilmesi ve uluslararası manipülasyonlara karşı güçlü bir savunma hattı kurulması amaçlanıyor. Ayrıca yerli yapay zekâ çipleri, milli yazılımlar ve izole ağ sistemleri gibi projelerle Türkiye'nin dijital bağımsızlığının güçlendirileceği belirtildi. Veri egemenliğinin teknik bir konu olmayıp, tam bağımsızlık meselesi olduğu belirtilerek, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalacaktır" vurgusu yapıldı.

